Ponte Messina: P. Chigi, 'rimane fermo obiettivo di procedere con l'opera'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Rimane fermo l'obiettivo, pienamente condiviso dall'intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell'opera". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, al termine della riunione sul progetto del Ponte di Messina che si è svolta stamattina.