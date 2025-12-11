Home > Flash news > Ponte Messina: Salvini, 'cantieri partiranno nel 2026'

Ponte Messina: Salvini, 'cantieri partiranno nel 2026'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – I cantieri del ponte sullo Stretto "partiranno nel 2026. Sarà una rivoluzione, una ricchezza senza precedenti per l'Italia. E questo supera ogni polemica". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.,