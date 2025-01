Con l’inizio del 2025, Poste Italiane cerca personale e rinnova il portale per il reclutamento

Poste Italiane ha completamente rinnovato il proprio portale dedicato alla selezione del personale 2025. Questa nuova versione riguarda la piattaforma utilizzata per gestire le candidature per diverse posizioni, tra cui portalettere, addetti al smistamento, operatori allo sportello e altre figure essenziali per il funzionamento degli uffici postali e delle sedi centrali dell’azienda.

Poste Italiane cerca personale: come funziona il nuovo portale 2025

Le sezioni principali del sito sono state mantenute:

Posizioni Aperte : qui vengono pubblicati tutti gli annunci di lavoro disponibili, con la possibilità di candidarsi compilando un modulo online.

: qui vengono pubblicati tutti gli annunci di lavoro disponibili, con la possibilità di candidarsi compilando un modulo online. Candidatura Spontanea: pensata per chi vuole inviare il proprio curriculum in attesa di future opportunità.

Tuttavia, è stato introdotto un motore di ricerca avanzato, accessibile sia dalla home page che dalla sezione Posizioni Aperte. Inserendo una parola chiave è possibile trovare facilmente gli annunci più adatti alle proprie esigenze.

In questo modo, Poste Italiane ha scelto di abbandonare i tradizionali concorsi pubblici per le assunzioni, puntando invece sulla piattaforma online “Lavora con noi”. I candidati possono tenere sotto controllo le offerte di lavoro disponibili e inviare la propria candidatura in modo rapido e semplice.

Poste Italiane cerca personale

Poste Italiane ha annunciato un programma di assunzioni a tempo determinato che proseguirà fino ad aprile 2025. Il piano prevede l’ingresso di 3.586 nuovi dipendenti.