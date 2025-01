Italferr, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, è l’entità del gruppo Ferrovie dello Stato specializzata nelle infrastrutture: si occupa della progettazione e realizzazione delle reti ferroviarie, oltre a gestire in parte l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti. Ecco le posizioni aperte per il 2025.

Italferr assume personale a tempo indeterminato

Dal 2022, Italferr è parte integrante del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, un gruppo che include Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Ferrovie Sud Est. Il Polo Infrastrutture gestirà investimenti complessivi per 160 miliardi di euro entro il 2031, suddivisi in 110 miliardi per le ferrovie e 50 miliardi per le strade. Questi grandi numeri spiegano le ragioni alla base delle assunzioni, mirate a rafforzare l’organico.

Italferr ricerca assistenti per la realizzazione di lavori civili e tecnologici da inserire in cantieri situati a Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Verona. Le risorse selezionate saranno responsabili del monitoraggio delle attività infrastrutturali, del coordinamento delle squadre di lavoro e della gestione della documentazione contabile e amministrativa.

Le condizioni proposte includono un contratto a tempo indeterminato, un compenso in linea con l’esperienza del candidato, vantaggi legati al welfare integrativo e una copertura assicurativa sanitaria.

Italferr assume personale a tempo indeterminato: i requisiti

diploma di istituto tecnico e/o laurea triennale/magistrale nell’area dell’architettura e ingegneria edile, nell’area dell’ingegneria civile e ambientale e/o in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria dei trasporti;

esperienza nella mansione;

buona conoscenza del Pacchetto Office e di altri sistemi operativi;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a frequenti trasferte.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 7 febbraio.