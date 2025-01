Dopo il caos treni di sabato 11 gennaio, che ha portato a ritardi e cancellazioni sulle linee per Milano Centrale a causa di un guasto sulla linea elettrice, Fs ha aperto un’inchiesta interna, mentre il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sta valutando un taglio delle corse del 15%, al fine di ridurre ritardi e disagi per i viaggiatori.

Caos treni: Fs apre un’inchiesta interna

E’ stato un sabato da dimenticare per chi viaggiava in treno sulle linee per e da Milano Centrale. Il blocco della circolazione è durato circa 8 ore, tantissimi i treni che sono partiti/arrivati in ritardo, e tante anche le cancellazioni. Fs ha aperto un’inchiesta su questa ennesima giornata nera per le ferrovie per colpa di due pantografi che hanno tranciato i cavi nella stazione di Milano Centrale. L’obiettivo dell’inchiesta è capire dove c’è stato l’errore e punire i responsabili.

Caos treni, Salvini: “Un taglio delle corse del 15%”

Dopo quanto successo sabato 11 gennaio 2025, con il blocco della circolazione dei treni per circa 8 ore a Milano Centrale, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, assieme al suo vice a Edoardo Rixi, sta pensando a una soluzione, ovvero quella di tagliare del 15% le corse dei treni, al fine di evitare ritardi e disagi per i viaggiatori. In questo modo infatti si andrebbe ad alleggerire una rete carica di cantieri. Per Trenitalia, a livello economico, ridurre le corse dei treni sarebbe però una batosta.