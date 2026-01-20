Povertà: Fratoianni, 'situazione insostenibile, serve proposta Avs 'sblocca stipendi''

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "L'ultimo rapporto Oxfam descrive una situazione sempre più insostenibile: un'enorme ricchezza che si concentra sempre di più nelle mani di pochissime persone, mentre gli stipendi degli italiani sono fermi al palo. Servono scelte coraggiose che questo governo continua non fare. C’è la nostra proposta 'sblocca stipendi' per adeguare automaticamente i salari al l'inflazione, è ora che venga presa in esame".
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.