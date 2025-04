Ppe: Weber, 'felici adesione Noi moderati, persona al centro nostra azione politica'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Celebreremo il nostro Congresso Ppe a Valencia alla fine del mese e non vedo l’ora di dare il benvenuto a Noi moderati per la prima volta al nostro Congresso. Sarà l’occasione per mostrare l’unità e la forza del Partito popolare europ...

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Celebreremo il nostro Congresso Ppe a Valencia alla fine del mese e non vedo l’ora di dare il benvenuto a Noi moderati per la prima volta al nostro Congresso. Sarà l’occasione per mostrare l’unità e la forza del Partito popolare europeo, la famiglia politica più potente d’Europa. Competitività, difesa, sicurezza e commercio, la protezione del nostro stile di vita europeo, ancorato alla democrazia, allo Stato di diritto e all’economia sociale di mercato. Sono tra le principali priorità che dobbiamo affrontare insieme. Solo se siamo uniti, saremo in grado di raggiungere le nostre ambizioni, obiettivi e continuare a dare forma al progetto europeo di De Gasperi, Adenauer e Schuman". Lo ha affermato il presidente del Ppe, Manfred Weber, in un videomessaggio al direttivo di Noi moderati, “L’Europa alla prova-il contributo di Noi moderati al congresso del Ppe”.

"Siamo estremamente felici -ha aggiunto Weber- che Noi moderati si sia unito alla nostra famiglia del Ppe. In qualità di presidente del Partito popolare europeo, sono sempre felice di vedere nuovi partiti unirsi a noi, condividere i nostri valori e portare avanti i nostri principi. Ispirati ai nostri valori cristiano democratici, la missione del Ppe è mettere le persone al centro della nostra azione politica e di rispondere alle loro preoccupazioni con proposte concrete. Questo è quello che abbiamo sempre fatto ed è quello che faremo sempre. Sono fiducioso che Noi moderati avrà un ruolo essenziale nel sostenere questi valori e rendere la famiglia del Ppe ancora più forte".