Prato, 19enne trovato morto in strada: forse è caduto dall'alto

Prato, 19enne trovato morto in strada: forse è caduto dall'alto

Erano circa le ore 23 di domenica sera quando, fra le strade di Prato, è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di 19 anni di origini cinesi. I carabinieri, da allora, stanno indagando sul caso: che cosa è accaduto al giovane? Al momento, non è ancora stata esclusa nessuna pista.

Prato, 19enne trovato morto: il caso

Il cadavere del 19enne è stato rinvenuto intorno alle ore 23 di domenica 11 agosto in via Badie, a Prato. Da allora, i carabinieri che si stanno occupando del caso, hanno avviato le indagini. Analizzando le ferite che il giovane aveva sul proprio corpo, la prima ipotesi è che sia morto a seguito di una caduta dall’alto. In particolare, si ipotizza che il 19enne possa essere precipitato dal terzo e ultimo piano di uno stabile poco distante nel quale vivono molti cittadini cinesi.

Prato, 19enne trovato morto: cosa sappiamo

I carabinieri, però al momento non si sentono di escludere alcuna pista. Il ragazzo è davvero caduto dal terzo piano del palazzo? E, in questo caso, quale è stata la dinamica? A queste e ad altre domande, gli uomini dell’Arma stanno cercando di dare risposta raccogliendo testimonianze e osservando le immagini delle telecamere di sicurezza site nella zona.