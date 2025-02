Un premio per la virtù civica

Il Premio alla virtù civica, giunto alla sua XXV edizione, è un’importante iniziativa che celebra coloro che si sono distinti per il loro impegno nel rafforzare il tessuto sociale e civico della comunità. Tra i vincitori di quest’anno figura Yehia Elgaml, padre di Ramy, un giovane tragicamente scomparso in un inseguimento con i carabinieri a Milano. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla memoria di Ramy, ma anche un segno di speranza e resilienza in un momento di grande dolore per la famiglia.

Le virtù civiche premiate

Il premio è destinato a chi, attraverso un comportamento costante nel tempo, dimostra una concreta adesione ai principi del vivere civico. Tra le virtù civiche che vengono celebrate ci sono la solidarietà, l’attenzione al territorio, il rispetto reciproco e la tutela dei più deboli. Questi valori sono fondamentali per costruire una società coesa e inclusiva, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro. La cerimonia di premiazione, che si terrà al Teatro Franco Parenti, rappresenta un momento di riflessione e celebrazione per tutti coloro che operano quotidianamente per il bene della comunità.

Un esempio di civismo e integrazione

Yehia Elgaml, nonostante il suo profondo dolore, ha continuato a esprimere fiducia nelle istituzioni, dimostrando un grande esempio di civismo e integrazione. Le motivazioni del premio sottolineano come, in una società sempre più frammentata, sia fondamentale accendere i riflettori su chi lavora per rafforzare il senso di comunità. Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, ha evidenziato l’importanza di riconoscere questi sforzi, che contribuiscono a costruire un futuro migliore per tutti.

Oltre a Yehia Elgaml, il premio è stato conferito anche a Emin Haziri, un chef di successo che, dopo essere fuggito dal Kossovo, si impegna a sfamare i senzatetto, e a don Paolo Steffano, un sacerdote che lavora in contesti difficili dell’hinterland milanese. Questi premiati rappresentano un esempio luminoso di come l’impegno individuale possa avere un impatto significativo sulla comunità.