Prendersi 'cura' del Ssn (Servizio sanitario nazionale), un'agenda per la politica

Usciti dall’emergenza Covid una delle frasi più ricorrenti era: “non dobbiamo farci trovare impreparati”. Ma più il tempo passava e più i problemi, spesso cronici del Ssn, tornavano a galla. Uno, forse quello più abusato, è il sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale. Un tema che diventa terreno di scontro – politico soprattutto – quando inizia il percorso della legge di bilancio.
Ma la sanità vuol dire: Regioni, organizzazione e programmazione.
In questo episodio, il prof. Francesco Vaia risponde alle domande di Francesco Maggi, giornalista Adnkronos, su temi come il finanziamento del Ssn, la medicina del territorio e la malasanità.
“La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa” è un podcast Adnkronos. Disponibile su YouTube, Spotify e adnkronos.com.
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