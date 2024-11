Presentato a Eima 2024 il nuovo Ambrogio Robot 4.50 Ai

Bologna, 11 nov. – Zucchetti Centro Sistemi è azienda multi divisionale toscana leader nell’innovazione tecnologica, fondata nel 1985 dal Cav. Fabrizio Bernini, ha raggiunto un fatturato di 500 milioni di euro nel 2023. Fin dall’anno 2000 progetta, produce e distribuisce robot innovativi ad alta tecnologia. Prodotto di punta di questo terzo millennio è Ambrogio Robot Rasaerba, una linea di grande successo tra le più longeve sul mercato. Abbiamo parlato con Alessio Ferrari, Responsabile Commerciale Robotics Division Zucchetti Centro Sistemi:

“Ambrogio Robotic nasce nel 200 grazie all’intuizione del Cav. Fabrizio Bernini che già hai tempi vide la robotica come potenziale applicazione dell’ambito del giardinaggio e nel corso degli anni la nostra filosofia è stata quella di innovare in continuazione”.

Come tutti i progetti vincenti anche Ambrogio Robot ha subito tentativi di replica nell’ultimo periodo, riuscendo però a mantenere inalterata la propria leadership di mercato nei confronti delle proposte arrivate dal mercato asiatico.

“È un prodotto che nel corso degli anni si è sempre evoluto introducendo tecnologie che tutti gli altri non avevano, come le quattro ruote motrici, un sistema di taglio ineguagliato e siamo stati i primi ad introdurre nel mercato un robot senza filo, cosa che ormai è il trend ma abbiamo anticipato le tendenze già molti anni fa”. Ha così concluso Alessio Ferrari.

In occasione della Fiera EIMA 2024 di Bologna l’azienda toscana ha presentato le novità di gamma dei Robot Rasaerba, con particolare attenzione alla nuova generazione dotata delle più avanzate tecnologie, integrate con intelligenza artificiale e sistema satellitare RTK. Abbiamo poi parlato con Michele Peron, Area Manager Robotics Division Zucchetti Centro Sistemi:

“Abbiamo presentato una gamma di prodotti che parte dalle nostre 4.0 passando per le 4.36, fino ad arrivare alle 4.50 dotate di triplice tecnologia a bordo e in questo siamo gli unici sul mercato attualmente, che permette di sfruttare la tecnologia satellitare ad una seconda ed una terza tecnologia satellitare e filo satellitare”.

Il tagliaerba robotizzato Ambrogio è in grado di gestire in autonomia sia il lavoro di taglio del prato che le operazioni di ricarica, ed è ideale per qualsiasi tipologia di giardino, dai piccoli agli ampi spazi verdi. Ha così concluso Michele Peron:

“Attualmente abbiamo la gamma di tosa erba robotizzati più ampia sul mercato. Partiamo dalle macchine piccole da 0 fino ad 80 mila metri quadri, passando anche sulla gamma piccola per macchine dotate di sensoristica per permettere al robot di funzionare senza l’installazione di cavo perimetrale fino ad arrivare a 80 mila metri con la macchina professionale che è il nostro focus”.

L’integrazione della sensoristica proprietari di Zucchetti Centro Sistemi e del sistema satellitare RTK, la gestione dei dati in Cloud, la mappatura del prato in tempo reale e il sistema di taglio ottimizzato rendono Ambrogio AI una realtà già oltre il futuro.