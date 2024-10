Previdenza, Damiano: "Quella complementare sia obbligatoria con fiscalizzazione di vantaggio"

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "A mio parere, oggi la previdenza complementare non è più quel qualcosa in più da aggiungere all'assegno come era tempo fa, ma è piuttosto è fondamentale per arrivare a qualcosa di dignitoso quando si andrà in ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – "A mio parere, oggi la previdenza complementare non è più quel qualcosa in più da aggiungere all'assegno come era tempo fa, ma è piuttosto è fondamentale per arrivare a qualcosa di dignitoso quando si andrà in pensione. Accanto al pilastro pubblico, quindi, l’iscrizione alla previdenza complementare dovrebbe diventare obbligatoria ma con un forte sostegno di fiscalizzazione di vantaggio". Lo ha detto Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, intervenendo alla prima edizione del 'Global Welfare Summit', il più importante evento sul welfare globale in Italia, in corso a Villa Miani a Roma.