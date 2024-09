Le previsioni meteo parlano di grande instabilità durante questa settimana, con maltempo e temporali. Diramata l’allerta gialla in cinque regioni.

Previsioni meteo: allerta gialla per temporali in 5 regioni

La settimana si apre con un’instabilità che scatenerà temporali al Centro-Nord e la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per varie zone in cinque regioni, ovvero Piemonte, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. La mattinata di oggi vedrà nuvole in aumento al Nord-Ovest, al Centro e in Sardegna, con piogge e temporali anche in Piemonte, Liguria, coste toscane e nord della Sardegna. Da metà giornata aumenterà l’instabilità e il rischio di rovesci e temporali su tutto l’arco alpino, in Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna e Appennino meridionale, con rischio di fenomeni di forte intensità. In serata cesseranno ovunque le precipitazioni.

Previsioni meteo: le temperature

Dal punto di vista delle temperature, la settimana prosegue con la presenza di una massa d’aria più calda della norma, ma si intravede l’arrivo di correnti meno calde per l’inizio della prossima settimana. Le temperature rimangono sopra le medie stagionali, anche se alcune oscillazioni porteranno correnti più umide e instabili.