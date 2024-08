Agosto è iniziato con temperature altissime, ma molti iniziano a chiedersi quando tornerà il fresco. Una svolta nelle previsioni meteo potrebbe esserci nella terza decade del mese.

Previsioni meteo, il caldo resiste: quando arriverà il fresco?

Nella terza decade di agosto potrebbe esserci una svolta nel meteo. Tutti si chiedono quando si potrà tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni climatiche, ma per il momento bisognerà aspettare. Ci saranno alcune variazioni e probabilmente durante la prossima settimana l’anticiclone non avrà la stessa forza degli ultimi giorni, per questo ci sarà una lieve attenuazione con temporali al Nord, e non solo. Da martedì 6 agosto l’anticiclone tornerà, così come il bel tempo e il caldo afoso, almeno fino al 10 agosto. Ma nell’ultima decade potrebbero esserci dei cambiamenti.

Previsioni meteo: la svolta nell’ultima parte di agosto

L’ipotesi più probabile al momento, come rivelato da MeteoGiornale, vedrebbe il mantenimento del forte anticiclone in sede mediterranea, con qualche momento di instabilità al Nord, senza però riuscire a spazzare via la massa d’aria calda. Quando tornerà il fresco? Per il momento non ci sono indizi di un cambiamento di circolazione almeno fino a Ferragosto, anche se l’anticiclone potrebbe calare la presa. Solo nella terza decade del mese potremmo assistere ad impulsi d’aria fresca.