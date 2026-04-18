Prezzi carburanti, ancora ribassi per benzina e diesel

(Adnkronos) - "Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa". Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy, riportando i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self serv...

(Adnkronos) – “Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa”. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy, riportando i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service è pari a 1,763 euro al litro per la benzina e 2,112 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 euro al litro per la benzina e 2,146 euro al litro per il gasolio.

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