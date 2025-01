Un momento di gioia per la famiglia Zhou

Alle 00.46 di oggi, il , è venuta al mondo Fanshu Zhou, la prima bambina nata in Veneto. Il parto è avvenuto presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia, dove la neonata ha pesato 3.160 grammi. La gioia è palpabile per i genitori, Shen Yinxia e Bangpeng Zhou, residenti a Solesino, che festeggiano il loro primo figlio. “Siamo molto felici”, hanno dichiarato i neo-genitori, esprimendo la loro gratitudine verso il personale medico che ha assistito al parto.

Un anno di speranza e prosperità

Carlo Dorizzi, direttore della Uoc Ostetricia e Ginecologia di Schiavonia, ha commentato l’evento con entusiasmo: “Auguriamo ogni bene a questa bella famiglia e auspichiamo un nuovo anno di prosperità”. Il 2024 si è chiuso con un record di 904 nascite, il numero più alto degli ultimi anni, segno di un trend positivo per la natalità nella regione. Questo primo nato rappresenta non solo un momento di gioia per i genitori, ma anche un simbolo di speranza per la comunità locale.

Un secondo arrivo in famiglia

Non è finita qui: la seconda nata nel territorio dell’Ulss 6 è Noemi, venuta alla luce alle 2.03 all’ospedale Pietro Cosma di Camposampiero, con un peso di 3.605 grammi. Noemi è la terzogenita di mamma Samantha e papà Daniele, residenti a Camisano Vicentino. La nascita di due bambine in così breve tempo segna un inizio promettente per il 2025, un anno che si preannuncia ricco di nuove vite e opportunità.