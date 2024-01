Privatizzazioni: Schlein, 'no svendita asset, Meloni era contraria ma ora svende Poste'**

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Il governo sta svendendo gli asset strategici, non accetteremo 20mld privatizzazioni, non c'è una visione, c'è il rischio di non aver capito la lezione della pandemia". Lo ha detto Elly Schlein, a Cassino, aggiungendo: "Ora si parla ...

Roma, 27 gen (Adnkronos) – "Il governo sta svendendo gli asset strategici, non accetteremo 20mld privatizzazioni, non c'è una visione, c'è il rischio di non aver capito la lezione della pandemia". Lo ha detto Elly Schlein, a Cassino, aggiungendo: "Ora si parla di Poste, tutti ricordano un volantino di una giovane Giorgia Meloni che dice no alla privatizzazione di Poste. Ora stanno svendendo i gioielli di Stato".