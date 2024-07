Oggi, mercoledì 24 luglio, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati condannati per fatture false nel processo di primo grado per il fallimento delle cooperative Marmodiv, Delivery e Europe Service.

I genitori di Matteo Renzi sono stati assolti dall’accusa di bancarotta, ma sono stati condannati a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni di carcere per aver emesso fatture false.

Assolta Matilde Renzi, sorella del leader di Italia Viva al processo nato dal fallimento delle cooperative di volantinaggio e servizi pubblicitari Marmodiv, Delivery Service, Europe Service, collegate alla Eventi 6 srl, la società dei genitori dell’ex premier.

I giudici si erano ritirati in camera di consiglio stamani intorno alle 9:20, prima delle dieci la sentenza.

Le prime parole dopo la condanna per false fatture

“Azzerate tutte le infamanti accuse che in questi anni abbiamo ricevuto sulle bancarotte. Per questa indagine ho perso la libertà personale e sono diventato agli occhi di tutta Italia un pericoloso criminale”, fa sapere in una nota Tiziano Renzi.