Pse: Schlein, 'lottiamo per diritti donne, stupro sia reato comunitario&...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo lottare per i diritti delle donne contro il patriarcato e per sostenere il lavoro femminile senza smettere di lottare per affermare che lo stupro è un reato comunitario e che la vita sessuale deve avvenire solo sulla base dell'esplicito consenso&...