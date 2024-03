Pse: Schlein, 'Meloni premier donna ogni giorno prende decisioni contro donne'**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Qui abbiamo una premier donna che tutti i giorni prende decisioni contro le donne. C'è sempre una differenza fondamentale tra una leadership femminile e una leadership femminista. E' inutile se si non lotta tutti i giorni per i diritti delle donne in...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Qui abbiamo una premier donna che tutti i giorni prende decisioni contro le donne. C'è sempre una differenza fondamentale tra una leadership femminile e una leadership femminista. E' inutile se si non lotta tutti i giorni per i diritti delle donne in Italia e in Europa". Così Elly Schlein al congresso del Pse.