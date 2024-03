**Pse: Schlein, 'Ue nata per dare speranza, non per costruire muri'**

**Pse: Schlein, 'Ue nata per dare speranza, non per costruire muri'**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo esser chiari con gente come Orban: non puoi avere solo benefici di stare in Ue, senza condividerne la responsabilità. Sono stata la settimana scorso a Cutro: non si possono accettare queste strage. L'Europa è stata costruita non per innalz...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Dobbiamo esser chiari con gente come Orban: non puoi avere solo benefici di stare in Ue, senza condividerne la responsabilità. Sono stata la settimana scorso a Cutro: non si possono accettare queste strage. L'Europa è stata costruita non per innalzare muri, ma per dare speranza". Così Elly Schlein al congresso Pse.