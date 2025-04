Pubblicati da Fondirigenti carta valori e bilancio sociale

Roma, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Con la pubblicazione del 'Bilancio sociale e della carta dei valori' Fondirigenti, il fondo interprofessionale per la formazione dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager, posa altri due piccoli ma importanti mattoni per la costruzione di ...

Roma, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Con la pubblicazione del 'Bilancio sociale e della carta dei valori' Fondirigenti, il fondo interprofessionale per la formazione dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager, posa altri due piccoli ma importanti mattoni per la costruzione di una moderna cultura manageriale. Con le sue 14 mila imprese aderenti e gli 82 mila dirigenti interessati, il fondo è divenuto infatti, in oltre 25 anni di attività, un punto di riferimento in tema di competenze manageriali, grazie ad un costante impegno nei confronti dei propri stakeholder, dei soci, dei collaboratori del fondo stesso e di tutti gli addetti ai lavori.

Oggi, investendo su una comunicazione trasparente sulle proprie finalità e sugli esiti della propria attività, Fondirigenti vuole compiere un nuovo e deciso passo in direzione del rafforzamento della propria accountability e della trasparenza della propria azione: oggi più di ieri, vuole essere un fondo che dice quello che fa, e fa quello che dice. Due sono le nuove tessere di questo mosaico che vengono oggi posate.

Il Bilancio Sociale, redatto secondo le 'Linee Guida' del ministero del Lavoro, offre un'analisi approfondita delle attività e dei risultati raggiunti dal Fondo. Descrive con trasparenza la governance responsabile della Fondazione, che pone le persone al centro, sia verso l’interno, sia nei rapporti con l’esterno, e presenta una dettagliata rendicontazione di fonti e impieghi delle risorse, evidenziando la trasformazione del valore raccolto in opportunità formative concrete per aziende e dirigenti. Esaminando le relazioni con gli stakeholder e la materialità Esg, illustra le performance di Fondirigenti in termini di competitività, sostenibilità, occupabilità e semplificazione, mettendo in particolare a fuoco le iniziative strategiche intraprese, con l’obiettivo di innovare, grazie al coinvolgimento diretto di oltre 500 manager ogni anno, i contenuti della formazione manageriale.

Dal testo emerge la consolidata leadership di Fondirigenti in questo ambito, con un 75% delle imprese con dirigenti che aderisce al fondo: una leadership che ha condotto, nell’anno di riferimento, al finanziamento di circa 2.300 piani formativi che hanno coinvolto oltre 2.700 aziende e 12.800 dirigenti per un totale di 293 mila ore di formazione e 26,3 milioni di risorse approvate. Una formazione di qualità, che ha visto convogliare risorse significative verso temi rivolti al futuro, come la transizione digitale e sostenibile, la managerialità giovanile e femminile, il rafforzamento delle competenze manageriali per superare le crisi d’impresa.

Nel 2023, il valore economico distribuito è stato di 29.416.730 euro, con un aumento del 13,5% rispetto al 2022 (25.921.891 euro). Nel 2023, il fattore di conversione della raccolta in formazione è stato dell'84,2%, in crescita rispetto al 79,5% dell'anno precedente. Questo significa che per ogni euro raccolto nel 2023, più di 84 centesimi si sono trasformati in formazione continua per le aziende e i loro dirigenti. Inoltre, sulla base del meccanismo del cofinanziamento aziendale, per ogni euro di finanziamento del Fondo, si è generato un investimento aggiuntivo aziendale (co-finanziamento) pari a 0,544 euro.

Quello del Fondo è un impegno crescente, che si traduce in un aumento misurabile della produttività totale dei fattori dello 0,02%, e della produttività del lavoro dello 0,05%, per ogni aumento dell'1% nell'intensità della formazione. Non solo efficienza, dunque, ma anche efficacia.

“La nostra indagine sugli stakeholder – spiega il direttore generale di Fondirigenti, Massimo Sabatini – con oltre 800 risposte, evidenzia che la formazione continua è ormai considerata una priorità dalle imprese, che manifestano elevata soddisfazione per l’operatività del Fondo in aree come trasparenza, qualità dei servizi, efficienza dei finanziamenti e responsabilità sociale. Per il futuro gli stakeholder ci chiedono di rafforzare gli investimenti su digitalizzazione e innovazione, di incrementare l’attenzione per gli effetti ‘sociali’ della nostra azione. Innovazione e responsabilità costituiscono insomma la stella polare della proposta del Fondo, e i risultati emersi dalla nostra rilevazione ci dicono che il tessuto imprenditoriale e quello manageriale lo hanno ben compreso, e che siamo sulla strada giusta”.

Pubblicata inoltre la 'Carta dei Valori' di Fondirigenti, che delinea i principi ispiratori e la cultura organizzativa che guidano le relazioni istituzionali del fondo. Frutto del contributo qualificato dei rappresentanti della governance che hanno dato il proprio contributo in tutti gli anni di attività, e sviluppata in stretta aderenza allo Statuto e al Codice Etico, la Carta esplicita vision e mission incentrate sulla formazione continua e lo sviluppo delle competenze manageriali per l'innovazione.

“Bilancio e Carta – conclude il presidente di Fondirigenti Marco Bodini – testimoniano l'impegno costante del Fondo e dei propri soci, Confindustria e Federmanager, nella promozione della competitività delle imprese e dell'occupabilità del management attraverso la leva strategica della formazione. Questi documenti sono il risultato di un processo strutturato di riflessione e analisi che ha coinvolto attivamente tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, permettono al Fondo di essere un punto di riferimento in termini di sostenibilità, misurabilità, rendicontazione, autorevolezza e affidabilità. Principi che sono alla base della nostra azione, e che ci sforziamo, ogni giorno, di promuovere presso tutti i manager italiani, e nei confronti delle nuove generazioni”.