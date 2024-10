Redditi dei parlamentari italiani: Meloni in testa con 459.460 euro, Salvini stabile a 99.699 euro, Schlein a 98.471 euro. Detrazioni e vendite di azioni nel dettaglio. Altri politici in attesa di dichiarazioni

I redditi dei parlamentari sono ora pubblicati sui siti ufficiali della Camera e del Senato. Giorgia Meloni guida la classifica con un guadagno che è passato da 293.531 a 459.460 euro in un anno.

Matteo Salvini

Vicepremier, ha dichiarato un reddito di 99.699 euro, lo stesso dell’anno precedente. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha riportato un reddito 2023 di 98.471 euro.

Salvini ha anche rivelato di aver venduto azioni di compagnia come A2A, Acea Spa ed Enel. Nel suo modello 730 ha annotato 1.346 euro di detrazioni per lavori di ristrutturazione e misure antisismiche. In attesa di ricevere informazioni sui redditi di Antonio Tajani, Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Carlo Calenda, si nota che il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, ha dichiarato circa 103mila euro. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e Avs, ha reso noto un reddito di quasi 99mila euro, mentre Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, ha indicato circa 101mila euro.