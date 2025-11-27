Puglia: Emiliano, 'aumento? Sciocchezza, chiesto conteggi come ogni lavoratore'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Chiesto aumento di stipendio? E' una sciocchezza totale, ogni lavoratore quando torna chiede la ricostruzione della carriera ed è stata cosa accaduta ad altri magistrati che sono rientrati. E comunque ho 66 anni, mi manca poco alla pensione". Lo dic...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Chiesto aumento di stipendio? E' una sciocchezza totale, ogni lavoratore quando torna chiede la ricostruzione della carriera ed è stata cosa accaduta ad altri magistrati che sono rientrati. E comunque ho 66 anni, mi manca poco alla pensione". Lo dice Michele Emiliano a Tagadà sul rientro in magistratura dopo gli anni da amministratore a Bari e in Puglia.