Home > Video > "Purtroppo la malattia sta vincendo": le strazianti parole di Anatafili3 "Purtroppo la malattia sta vincendo": le strazianti parole di Anatafili3

"Purtroppo il cancro è in crescita. Finché la malattia me lo consente, io voglio vivere": @anatafili3 risponde a un bruttissimo commento in cui un utente l'accusa di fingere di essere malata. Le sue parole stringono il cuore.