Putin ai soldati russi: "Kiev vuole dividerci, ma non ci riusciranno"

Mosca, 12 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’intensificarsi degli attacchi con droni da parte di Kiev contro la Russia mira a dividere i russi, a “seminare confusione” e a danneggiare l’economia. “Ma non ci riusciranno”, ha detto il leader russo ai soldati russi durante un incontro al Cremlino. “Per quanto riguarda gli aeromobili UAV (i droni inviati dall’Ucraina su obiettivi militari in Russia, ndr), vediamo che il nemico sta espandendo l’uso di queste attrezzature militari principalmente per un unico obiettivo”.

“Il loro obiettivo è quello di creare una spaccatura nella società russa, infliggere un danno al nostro morale e al nostro spirito, seminare confusione tra i cittadini russi e causare danni economici. Ma non ci riusciranno”.