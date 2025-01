Dopo giorni di trattative per un incontro tra Putin e Trump, il presidente russo lancia una stoccata all’Occidente, affermando che la guerra in Ucraina, che dura da quasi tre anni, finirebbe in un mese e mezzo o due se l’Occidente cessasse di sostenere Kiev.

Putin ha dichiarato che la Russia è pronta al dialogo, ma ha sottolineato che non vede alcuna volontà da parte di Kiev. Nel frattempo, però, ha ribadito il rifiuto di colloqui diretti con Zelensky, considerato “illegittimo” perché rimasto al potere oltre il suo mandato senza l’autorità di firmare documenti.

Putin claims that the “special military operation” will end in 1.5-2 months if foreign aid to Ukraine stops. He also stated that talks with Ukraine are possible, but not with Zelensky, Ukraine’s sovereignty is almost null, the West pushed Kyiv to continue the conflict and that… pic.twitter.com/UhMg4oIAGm

