Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato tutti i temi di maggior rilevanza di queste settimane. Tra questi, anche la possibilità per gli Usa di introdurre nuovi dazi commerciali nei confronti dell’Unione europea.

Usa, Trump avverte l’europa: “Ci saranno dazi”

“Se non correggeranno i loro squilibri commerciali, siamo pronti a introdurre per loro nuovi dazi” – così, il neo presiente americano Donald Trump ha messo in guardia l’Europa, avvisando Bruxelles delle novità commericali che potrebbero riguardare il rapporto USa-Ue nei prossimi mesi. Rimanendo in tema dazi doganali, Trump ha fatto riferimento anche alla Cina e al caso Fentanyl. I dazi, in quel caso, potrebbero toccare ancohe quota 10%. Nuove tariffe saranno implementate dal 1 febbraio anche per Canada e Messico.

Trump sul caso TikTok: il ruolo di Elon Musk

Nel corso della medesima conferenza stampa, Trump è tornato anche sul caso scottante di TikTok. L’app, come sappiamo, era stata oscurata negli Usa per qualche ora, salvo poi ritornare attiva in seguito ad una proroga di 75 giorni. Il nuovo presidente americano ha parlato della possibilità che Elon Musk, già proprietario di X (ex Twitter), possa acquistare anche TikTok.