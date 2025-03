Qatargate: Gualmini e Moretti si sospendono da gruppo S&d, 'estranee ad accuse'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo appreso dalla stampa la notizia della richiesta, da parte delle autorità giudiziarie del Belgio, di revoca della nostre immunità" nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. "Al fine di sottolineare la totale estraneità ad ogni fatto corruttivo, abbiamo deciso di autosospenderci dal gruppo al quale apparteniamo, i Socialisti e Democratici, per essere pienamente a disposizione della magistratura per qualsiasi esigenza istruttoria". Lo dicono in una nota Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, europarlamentari Pd, ringraziando il "la delegazione degli eurodeputati Pd per la solidarietà politica e umana pubblicamente espressa".