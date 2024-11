Quirinale: Mattarella a consegna Premi Balzan, 'scienza favorisce benessere umanità'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Desidero esprimere un ringraziamento ai quattro studiosi che hanno ricevuto il premio prestigioso conferito dalla Fondazione Balzan per aver illustrato il significato dei loro studi e il senso del loro impegno scientifico. Al di là dell'apparente distanza tra gli ambiti di ricerca dei loro studi, vi è un filo comune che li lega ed è il valore della ricerca scientifica, l'avanzamento della conoscenza, il benessere dell'umanità. E in questo periodo storico è un messaggio di grande importanza, davvero definibile prezioso. Grazie per gli studi, complimenti ai premiati, grazie alla Fondazione Balzan, sono lieto che questo messaggio sia stato sottolineato nel Palazzo del Quirinale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Balzan 2024 svoltasi al Quirinale. Presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e quello della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il giudice costituzionale, Emanuela Navarretta, esponenti del mondo della cultura e della ricerca.

I riconoscimenti sono stati assegnati quest'anno a John Braithwaite (Australia) per Giustizia riparativa; Lorraine Daston (Germania/Usa) per Storia della scienza moderna e contemporanea; Michael N. Hall (Svizzera/Usa) per Meccanismi biologici dell’invecchiamento; Omar Yaghi (Usa) per Materiali nanoporosi per applicazioni ambientali. I Premi hanno un valore di 750.000 franchi svizzeri (circa 800.000 euro) per ciascuna delle quattro materie, metà da destinare dai premiati a progetti di ricerca condotti da giovani studiosi. Sono intervenute le presidenti della Fondazione internazionale Balzan 'Premio', Maria Cristina Messa, e 'Fondo', Gisèle Girgis-Musy , mentre i premiati, che hanno pronunciato un intervento di accettazione e ringraziamento, sono stati presentati dalla presidente del Comitato generale Premi, Marta Cartabia.

La cerimonia di consegna dei Premi Balzan si svolge ad anni alterni a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, e a Berna, alla presenza del Presidente della Confederazione o di un componente del Consiglio Federale, in rispetto della doppia natura italo-svizzera della Fondazione. Domani si svolgerà il Forum interdisciplinare dei premiati Balzan, un’occasione di confronto pubblico sulle materie premiate, all'Accademia nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini) trasmesso in diretta streaming su www.balzan.org a partire dalle ore 10.30.