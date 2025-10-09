Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il ministro degli Esteri della Repubblica popolare cinese e direttore della Commissione per gli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi.
Quirinale: Mattarella riceve ministro Esteri Cina Wang Yi
