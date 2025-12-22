Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.
Home > Flash news > **Quirinale Mattarella riceve Noemi Di Segni**
**Quirinale Mattarella riceve Noemi Di Segni**
Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni....