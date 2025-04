Quirinale: Serena Simonato, i weekend a prestare assistenza ai senza fissa dimora

Roma 5 apr. (Adnkronos) - Serena Simonato, 18 anni, di Cavenago di Brianza, in provincia di Monza, è riuscita a coinvolgere diversi coetanei con i quali durante le sere dei weekend va in giro per le città di Monza e Milano a prestare assistenza alle persone senza fissa dimora. Serena s...

Roma 5 apr. (Adnkronos) – Serena Simonato, 18 anni, di Cavenago di Brianza, in provincia di Monza, è riuscita a coinvolgere diversi coetanei con i quali durante le sere dei weekend va in giro per le città di Monza e Milano a prestare assistenza alle persone senza fissa dimora. Serena si pone sempre in ascolto degli altri dimostrandosi accogliente e ispirando fiducia. Questa sua sensibilità l’ha resa un riferimento positivo per i volontari del territorio.