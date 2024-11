Radon: il gas invisibile che minaccia la salute in Canada

Il radon: un nemico silenzioso

In Canada, ogni abitazione è esposta a qualche livello di radon, un gas naturale che si forma dalla decomposizione dell’uranio presente nel suolo. Questo gas è inodore, insapore e invisibile, rendendo difficile per i residenti rendersi conto della sua presenza. Secondo l’Università di Calgary, un residente su tre in Saskatchewan vive in una casa con livelli pericolosi di radon, rendendolo il secondo fattore di rischio per il cancro ai polmoni dopo il fumo. La consapevolezza riguardo a questo problema è ancora molto bassa, e molti non sono a conoscenza dei rischi associati a questo gas.

Testare per proteggere la salute

Le testimonianze di sopravvissuti al cancro ai polmoni indotto dal radon, come Kerri Mossing, evidenziano l’importanza di testare le abitazioni. Mossing sottolinea che in Saskatchewan i livelli di radon possono essere molto elevati a causa della presenza di uranio nel suolo. “È fondamentale testare le nostre case”, afferma. Todd Despins, proprietario di Vent Pro Mechanical, conferma che le case moderne, costruite in modo ermetico, possono avere livelli di radon più elevati. “Ogni casa è diversa. L’unico modo per sapere se ci sono livelli pericolosi è testare”, spiega Despins.

Consapevolezza e prevenzione

Christine Elliott, un’altra sopravvissuta, parla dell’importanza di sensibilizzare il pubblico riguardo al radon. “Essere parte di questo gruppo che porta informazioni ai canadesi è un onore, poiché il radon è una causa di cancro di cui pochi sono a conoscenza”, afferma. Luana Hiebert, che sta combattendo contro un cancro ai polmoni in stadio avanzato, spera che la sua esperienza possa salvare altri. “Se posso cambiare il destino di qualcun altro, è importante”, dice Hiebert. Nonostante i kit di test per il radon siano disponibili in tutta la provincia, gli ambasciatori del radon stanno spingendo per rendere obbligatori i test al momento dell’acquisto di una casa, per prevenire forme di cancro evitabili.