La mattina del 7 gennaio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, con il supporto della Centrale Operativa, hanno salvato una ragazza di 14 anni alla fermata della metropolitana Garibaldi, evitando un possibile dramma. La giovane aveva chiamato il numero d’emergenza 112 minacciando il suicidio.

Ragazza di 14 anni salvata in metro mentre tenta il suicidio

L’operatore della Centrale Operativa ha intrattenuto la ragazza al telefono per oltre 8 minuti, mantenendo il contatto fino all’arrivo di due pattuglie sul posto. I carabinieri sono giunti alla banchina della metropolitana verde, in direzione Abbiategrasso, dove hanno trovato la giovane in lacrime, ancora in linea con l’operatore. Grazie al loro intervento, è stato evitato un tragico epilogo.

Ragazza di 14 anni tenta il suicidio: il salvataggio dei carabinieri

“Tutto a posto, ce l’abbiamo, ce l’abbiamo”, è la frase che sancisce il lieto fine. Un video condiviso dal Comando Provinciale di Milano mostra le parole dell’operatore al telefono mentre si alternano alle immagini riprese dalla bodycam indossata sull’uniforme da uno dei carabinieri del pronto intervento.

Dopo averla rassicurata e calmata, i carabinieri l’hanno accompagnata in un luogo sicuro, dove è stata accolta e affidata ai familiari, garantendo il necessario supporto per affrontare il delicato momento.