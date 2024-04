Tentato suicidio a Bergamo: 22enne salvato dalla polizia

Aveva cercato di tuffarsi nell’acqua del fiume Serio, all’altezza del comune di Nembro, in provincia di Bergamo. L’intervento di due agenti della squadra mobile ha evitato che si consumasse la tragedia. Questo è ciò che è avvenuto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo, poco prima delle tre. Il giovane è un ragazzo di 22 anni di origini ucraine che quando è stato ritrovato era in stato confusionale.

Tentato suicidio a Bergamo: ventiduenne tenta di togliersi la vita

Gli agenti di polizia erano stati allertati da un autista che, al suo passaggio, si era accorto che qualcuno stava cercando di lanciarsi dal ponte di via Marconi, nelle immediate vicinanze della diga del Serio. In quegli istanti le condizioni meteorologiche erano avverse a causa della pioggia e del vento che avevano reso difficoltosa la comunicazione con il giovane. Un solo salto sarebbe potuto risultare per quest’ultimo fatale.

L’arrivo dei soccorsi

Il ragazzo ha inizialmente opposto resistenza alle parole di uno dei due agenti ed è stato infine tratto in salvo dal secondo poliziotto che lo ha portato al di là delle barriere del ponte di via Marconi. È stato infine richiesto sul posto l’intervento degli operatori sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza e dei carabinieri del comando di Tenenza di Seriate. Il 22enne è stato infine trasportato in ospedale dove è stato sottoposto alle visite di rito.