Un uomo di 82 anni ha minacciato di suicidarsi, scavalcando la ringhiera del balcone di casa. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a salvargli la vita.

Uomo tenta il suicidio: salvato in extremis dai carabinieri

Questa mattina, venerdì 20 ottobre, a Sesto San Giovanni, un uomo di 82 anni è stato salvato dai carabinieri, dopo aver minacciato il suicidio scavalcando la ringhiera del balcone. L’uomo è rimasto per diversi minuti appeso alla ringhiera, sotto gli occhi dei vicini che hanno lanciato l’allarme. I carabinieri sono intervenuti, entrando in casa sfondando la porta d’ingresso e sono riusciti a salvarlo. Uno dei militari lo ha raggiunto, tranquillizzato e riportato in casa.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia. L’uomo di 82 anni è rimasto per diversi minuti appeso alla ringhiera del balcone ma fortunatamente i carabinieri sono riusciti a tranquillizzarlo e a riportarlo all’interno dell’appartamento, salvandogli la vita. L’anziano è stato poi affidato alle cure dei volontari e trasportato all’ospedale di Sesto San Giovanni in codice verde.