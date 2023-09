Un uomo ha cercato di togliersi la vita con il gas, chiudendosi nella propria auto, sulla riva del fiume Isonzo, a Gorizia. Sono subito intervenuti i carabinieri, che l’hanno salvato sfondando il vetro della vettura.

Gorizia: tenta il suicidio col gas, salvato da un carabiniere

L’allarme è stato lanciato da un passante, che ha notato qualcosa di strano. L’uomo, infatti, si era barricato in macchina, in una zona piuttosto deserta. Quest’ultimo aveva deciso di suicidarsi collegando il tubo di scarico all’abitacolo. La vicenda è accaduta nella tarda serata di domenica 24 settembre a Gorizia. I carabinieri sono subito intervenuti, raggiungendo il luogo esatto grazie alle segnalazioni fornite dalla Centrale Operativa e salvando l’uomo prima che fosse tropo tardi.

La dinamica dell’accaduto

Il protagonista della vicenda aveva parcheggiato la propria vettura lungo l’argine del fiume, in una zona boschiva, sicuro che non sarebbe stato visto da nessuno. Quando, tuttavia, ha notato le forze dell’ordine che si avvicinavano, ha bloccato le portiere e ha cercato di incentivare l’uscita del gas accelerando con forza. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti ad infrangere il lunotto posteriore ed aprire la macchina. L’uomo, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari, non ha evidenziato danni. Diversamente, il militare che ha infranto il vetro, ha riportato diverse escoriazioni sulle mani, ma nulla di grave.