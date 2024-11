Una vicenda drammatica ha colpito oggi Nole Canavese, in provincia di Torino, dove una mamma uccide la figlia piccola di 10 mesi tentando poi il suicidio, come riportato da La Stampa.

Mamma uccide la figlia a Torino: i primi accertamenti

I carabinieri di Venaria, arrivati sul posto in via Grazioli, non distante dal centro del paese, stanno effettuando i primi accertamenti circa la morte della neonata.

Il disperato tentativo di soccorso del padre

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato il papà a contattare le forze dell’ordine, il quale aveva tentato di rianimare la piccola prima che arrivassero i soccorsi, avendo rinvenuto la neonata annegata in una vasca.

Torino: dopo che uccide la figlia, la mamma della piccola tenta il suicidio

La madre avrebbe poi tentato il suicidio con un colpo da coltello da cucina nel petto. Ora, dopo il trasporto in elisoccorso a Torino, non si trova in pericolo di vita.

La donna era in cura da tempo, dopo aver manifestato disagi psicologici già durante la gravidanza

Da più di un anno si trovava in cura, e proprio oggi sarebbe dovuta recarsi dallo psicologo. Secondo le fonti aveva infatti manifestato disagi psichici sin dai primi medi della gravidanza e per questo era in cura psicologica.