Aumentano i dubbi sul suicidio di Larimar Annaloro. Erano le 13.15 del 5 novembre quando i genitori della quindicenne di Piazza Armerina l’hanno trovata impiccata a un albero, in una pineta a 200 metri da casa. Per raggiungere quel luogo avrebbe dovuto plausibilmente aver camminato sul terreno e sulle foglie secche, invece le scarpe della ragazza apparivano pulite. E questo è solo uno degli indizi che lasciano pensare a un “suicidio sospetto”.

Dubbi sul suicidio di Larimar Annaloro. I genitori: “L’hanno uccisa”

Altri elementi sono stati riscontrati dall’autopsia e dalle dichiarazioni di Mamma Johary e papà Roberto, che affermano: “L’hanno uccisa”. “Aveva collo, addome e piedi legati da una corda, era in ginocchio, con doppio cappio al collo”, riporta la madre della quindicenne. Sono stati inoltre individuati inoltre segni di corda attorno ai piedi e alla pancia di Larimar. La ragazza aveva la vertebra cervicale illesa e le mani libere, elementi che infittiscono il caso, per la singolarità del fatto che Larimar non avrebbe tentato istintivamente di liberarsi la gola. Nel frattempo proseguono le indagini della Procura dei Minori di Caltanissetta per istigazione al suicidio.

Sequestrati i cellulari di otto amici e conoscenti

Nei giorni scorsi, inoltre, i pm hanno sequestrato i cellulari di otto amici e conoscenti di Larimar. “Impossibile che mia figlia si sia uccisa. Era brava a scuola, brava nello sport, molto socievole, molto solare. Era di sani principi, sempre piena di vita”, ha riportato il padre Roberto Annaloro in trasmissione. “Mia sorella era un po’ diversa dalle ragazzine che trovi qua”, ha detto all’Ansa una delle sorelle. “È arrivata qua ed è stato al centro dell’attenzione. Qualcuno nutriva rancore nei suoi confronti”.

Quelle foto diffuse e i litigi: le motivazioni dei dubbi sul suicidio di Larimar Annaloro

Le indagini proseguono anche per cercare di comprendere se la ragazza potesse aver avuto il timore che fossero state diffuse alcune sue foto intime. Inoltre la quindicenne, poco prima di morire, avrebbe litigato con una compagna di scuola che l’accusava di aver avuto un rapporto col suo ex, e per questo aveva chiesto di poter uscire prima della fine delle lezioni. ”È successa una cosa brutta”, aveva detto alla madre. Dopo essere tornati a casa da una commissione, i genitori hanno trovato la figlia senza vita.