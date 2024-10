Una giovanissima di appena 18 anni è stata trovata morta in un appartamento a Costa Volpino. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Una drammatica scoperta è stata fatta a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Una giovanissima ragazza di appena 18 anni è stata trovata morta in un appartamento nella prima mattinata di sabato 26 ottobre. Rimane da chiarire la dinamica dell’omicidio, così come il movente che avrebbe portato alla morte della ragazza. Intervenuti sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Ragazza uccisa a Bergamo: identificata la vittima

Stando a quanto riporta la testata “Il Giorno” il corpo della giovanissima è stato identificato: si tratta di Sara Centelleghe, una studentessa dell’istituto Ivan Piana di Lovere. Secondo ciò che emerge da prime informazioni sulla vicenda la ragazza sarebbe stata uccisa a colpi di coltello nell’appartamento sito a Costa Volpino. Non si sarebbe inoltre trattato di un caso di rapina non andato a buon fine.

Trovate gocce di sangue sulle scale

Alla vicenda che è in continuo aggiornamento si stanno aggiungendo nuovi dettagli. La giovane sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello da cucina. Non solo. Sulle scale sarebbero state rinvenute delle impronte di un piede sinistro e gocce di sangue. Il cadavere è stato trovato da un’amica della ragazza che viveva con la madre. La donna, nei momenti in cui avveniva il dramma, era fuori casa.