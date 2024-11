Rai: Biancofiore, 'serve riforma condivisa ma intanto attuale cda prosegua azione'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Concordo perfettamente con vari interventi agli stati generali del sistema radio-tv pubblico, come quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, sulla urgenza di riformare la Rai e la sua governance affinchè l’Italia possa contare su un servizio pubblico davvero indipendente, che garantisca un’informazione plurale, obiettiva e di alta qualità a tutti i cittadini. Come si addice ad una grande democrazia qual è l’Italia”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, capogruppo Civici d’Italia, Coraggio Italia, Maie e membro della commissione di Vigilanza Rai.

“Concordo, inoltre – aggiunge – con l’impostazione strategica dell’attuale amministratore delegato Giampaolo Rossi, in particolare sul non aver paura delle innovazioni, sul puntare molto sulle nuove tecnologie che si addicono perfettamente, se usate in modo virtuoso, al servizio pubblico. La riforma attesa da decenni – osserva – si dovrà realizzare in modo possibilmente condiviso e con il contributo di tutte le forze politiche".

"Intanto, la Rai in attesa di essere riformata va governata con le regole attuali e quindi è indispensabile consentire al cda nominato da poche settimane di operare nel pieno delle sue attribuzioni e, pertanto, bisognerà ratificare in Vigilanza la nomina del presidente indicato. Sarebbe un bel segnale della sinistra – conclude – per avviare il percorso condiviso di una riforma”.