Rai: FdI, 'su Boccia confermata inadeguatezza Floridia, appiattita su M5s e narrazione Hamas'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Sul direttore dell’ufficio stampa Rai, Incoronata Boccia, misuriamo nuovamente l’inadeguatezza del presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Un elenco di episodi che si allunga e che conferma quanto sia inadatta a guidare un organismo così...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Sul direttore dell’ufficio stampa Rai, Incoronata Boccia, misuriamo nuovamente l’inadeguatezza del presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Un elenco di episodi che si allunga e che conferma quanto sia inadatta a guidare un organismo così importante e strategico per il Servizio pubblico. Sarebbe bastata una maggiore accuratezza per rendersi conto che quanto sollevato dal Pd e dal M5s rappresenta una genuflessione alla propaganda di Hamas e che i numeri diffusi da un’organizzazione terroristica non possono essere fonti affidabili per chi voglia davvero fare giornalismo, soprattutto del Servizio pubblico".

Così Sara Kelany e Ester Mieli, deputata e senatrice di Fratelli d’Italia e componenti della commissione Vigilanza Rai.

"Ma quello che appare più grave nel caso della Floridia è essersi appiattita sulle posizioni del suo partito di appartenenza, sposando la narrazione propalata dai terroristi di Hamas. Credevamo che con la manipolazione e diffusione sui social, a mò di ludibrio pubblico, del video del direttore di Libero Mario Sechi la Floridia avesse toccato il fondo ma evidentemente ci sbagliavamo. Ora anche sostenitrice e megafono della propaganda di Hamas", concludono.