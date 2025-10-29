Rai: Floridia, 'commissione bloccata problema democratico, politica salvi servizio pubblico'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Perché io sono davvero disperata che la commissione di Vigilanza sia bloccata? Perché è esattamente quel contenitore democratico il contenitore nel quale dovremmo poter discutere con audizioni di alto livello che avevamo iniziato a fare, penso a...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Perché io sono davvero disperata che la commissione di Vigilanza sia bloccata? Perché è esattamente quel contenitore democratico il contenitore nel quale dovremmo poter discutere con audizioni di alto livello che avevamo iniziato a fare, penso a padre Benanti, un bellissimo percorso che era sfociato negli stati generali del servizio pubblico.

Serve un luogo dove poter discutere, anche ovviamente con gli esperti Rai, per dirci: ma basta semplicemente portare la Rai sui social e abbiamo abitato il digitale? Se educhiamo i cittadini, questo la Rai lo può fare, li aiutiamo come servizio pubblico a capire che quando apriamo un social siamo in un ambiente privato, dove chi vede i contenuti è deciso da altri che non hanno come interesse quello pubblico". Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia del M5s, intervenendo al Salone della Giustizia.

"Dovremmo aprire un vero dibattito ed essere consapevoli in questa fase in cui l'informazione ci sommerge che un servizio pubblico che funziona, che ha le risorse, con una riforma fatta per liberarlo non dai politici ma dal governo di turno, da un indirizzo specifico, ma che abbia la pluralità, è ormai fondamentale. Dovremmo pretendere come cittadini che la politica salvi il servizio pubblico perché ne abbiamo bisogno ora più che mai". "Stiamo perdendo la gerarchia delle notizie con i social, questo crea confusione e anestetizza". "Una commissione bloccata è un problema democratico, perché i temi sono così urgenti che un servizio pubblico non può trovare soluzioni in autonomia", conclude.