Rai: fonti M5S, 'necessario condannare minacce, ma Pd preferisce polemica'**

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Il M5S ha da subito stigmatizzato il comunicato stampa dell’ad Rai Roberto Sergio e oggi, oltre a chiedere al ministro Piantedosi di chiarire dopo i gravi fatti di Napoli, lo ha ribadito per bocca di Giuseppe Conte. Se poi per alcuni esponenti del Pd condannar...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Il M5S ha da subito stigmatizzato il comunicato stampa dell’ad Rai Roberto Sergio e oggi, oltre a chiedere al ministro Piantedosi di chiarire dopo i gravi fatti di Napoli, lo ha ribadito per bocca di Giuseppe Conte. Se poi per alcuni esponenti del Pd condannare attacchi personali e minacce è sconveniente e diventa l'ennesimo escamotage per attaccare Giuseppe Conte e fare polemica politica – beh, questa inclinazione si commenta da sola". Così fonti M5S.