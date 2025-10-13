Rai: Gasparri, 'Floridia pensa di essere grande censore che scomunica giornalisti'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Siamo alle comiche. La presidente della commissione di Vigilanza Floridia manipola un video del direttore di ‘Libero’ Sechi, esponendolo a gravi danni e falsando le opinioni che, in maniera più ampia e compiuta, Sechi aveva espresso sulla question...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Siamo alle comiche. La presidente della commissione di Vigilanza Floridia manipola un video del direttore di ‘Libero’ Sechi, esponendolo a gravi danni e falsando le opinioni che, in maniera più ampia e compiuta, Sechi aveva espresso sulla questione della Flotilla, sulla sicurezza di quell'operazione e su altri temi delicati. Invece di dimettersi, come hanno chiesto i capigruppo in commissione Vigilanza del centrodestra, vuole che si dimetta una giornalista, impedendole di esprimere le sue opinioni.

Evidentemente Floridia pensa di essere il grande censore che manipola il pensiero di Sechi e scomunica altri giornalisti della Rai. Eppure le percentuali elettorali dei grillini la dovrebbero indurre a maggiore umiltà". Cosi il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.