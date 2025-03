Rai: Iv, 'maggioranza interessata a poltrone non a servizio pubblico'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Da mesi la maggioranza diserta la Vigilanza Rai, bloccandone ogni attività, ma oggi scopriamo quanto sia solerte quando si tratta di spartirsi le poltrone”. Lo dichiarano le parlamentari di Italia Viva in Vigilanza Rai Maria Elena Boschi, Annamaria Furlan e Dafne Musolino in merito alle indiscrezioni sulle nomine Rai.

“Per tentare di sbloccare una situazione inaccettabile abbiamo anche scritto ai Presidenti di Camera e Senato affinché si attivassero per superare questo stallo e permettere la ripresa dei lavori della Commissione. Ma nulla è cambiato. Non si svolgono più audizioni, la riforma della governance è ferma, e nel frattempo – sottolineano – la Rai resta in una situazione di incertezza che danneggia l’azienda e il servizio ai cittadini”.

“Un comportamento irresponsabile. La maggioranza sta paralizzando un organo di vigilanza e sta impedendo all’opposizione di svolgere il proprio ruolo di controllo. È evidente che, per chi governa, la priorità non sia di garantire un servizio pubblico efficiente e indipendente, ma ma di renderlo ostaggio di giochi di potere e di equilibri politici tutti interni alla maggioranza”, concludono.