Rai, La Russa: sia pluralista e indipendente, no strumentalizzazioni

Roma, 6 nov. (askanews) – “Adesso c’è da fare un passo nettamente avanti anche nel senso della responsabilità, tocca alla politica fornire gli strumenti perché la Rai sia più pluralista e indipendente, tocca a chi ci lavora capire che fa parte di un sistema di informazione e contenuti che deve rispondere alla stessa esigenza, che non può ammettere strumentalizzazioni o anche semplicemente un trasferimento delle proprie impostazioni culturali, politiche, ideologiche che sopravanzino l’obbligo di imparzialità e indipendenza. È un compito arduo per la politica e per chi è abituato in modo diverso dentro la Rai”.

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando, nel corso degli Stati generali della Rai al Senato, della questione del pluralismo nel servizio pubblico.

“Quindi è un lavoro di informazione sui contenuti, sulla tecnologia e soprattutto sullo strumento di governance che va ristudiato” ha aggiunto.