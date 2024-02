Rai: Orlando, 'imbarazzante ottusità censoria in ultime 48 ore'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Come boomer mi vergogno un po’. L'ottusità (ed è un eufemismo) censoria che si è sviluppata nelle ultime 48 ore è imbarazzante". Così Andrea Orlando del Pd su Fb. "Non credo sia un caso che sia stato messo in ...