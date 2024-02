Rai: Orlando, 'su fiction don Gallo brutto segnale di riduzione pluralismo'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Mara Venier che legge il comunicato dell'Amministratore delegato, la Rai che disdice un contratto a Saviano e adesso l'ultima notizia: quella di una fiction che era stata già commissionata su Don Gallo che è stata invece cancellata". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando in un video sui social.

"Sono brutti segnali, di una riduzione del pluralismo e per noi liguri anche uno schiaffo perché sappiamo l'importanza della figura di Don Gallo e quanto sia importante raccontarlo a quelli di destra, di sinistra e di centro perché credo che potrebbe dire molto alle nuove generazioni e anche a qualcuno che negli scorsi anni si è distratto. Quindi dobbiamo denunciare questa scelta, raccogliere firme, far arrivare alla Rai tutti i segnali possibili per dire che non vogliamo che questa bandiera sia ammainata. Ho chiesto ai membri Pd della commissione di Vigilanza di porre direttamente la questione ai vertici della Rai".